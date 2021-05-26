الكويت تسجل 1408 إصابات جديدة بـ"كورونا" و5 وفيات

المصدر: الكويت - وام

أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل 1408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة بها إلى 301863 حالة في حين تم تسجيل 5 وفيات ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1746.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه تم كذلك تسجيل 1158 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 287357 حالة .. موضحة أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 146 حالة فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها و لا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12760 حالة.

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