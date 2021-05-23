بلينكن يزور إسرائيل والضفة يومَي 26 و27 مايو

المصدر: القدس ■ رويترز

قال مصدر مطلع، أمس، إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، يومي الأربعاء والخميس، في إطار جهود واشنطن لترسيخ التهدئة في غزة.

ولم ينشر المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون والفلسطينيون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت عن زيارته، يوم الخميس، قائلة إنه «سيناقش جهود الإعمار والعمل معاً لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين».

وقال المصدر إن زيارة بلينكن للشرق الأوسط ستشمل مصر، التي توسطت في التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقيادة «حماس» في غزة، وكذلك الأردن.

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