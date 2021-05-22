ألمانيا تصنف بريطانيا "منطقة متحورات فيروسية" وتفرض قيوداً على السفر

المصدر: برلين - وام

قررت ألمانيا تعديل تصنيفها لبريطانيا على أنها "منطقة تشهد سلالات متحورة من الفيروس" بسبب انتشار سلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند ما يعني فرض قيود كبيرة على السفر ستدخل حيز التنفيذ غدا وذلك وفقا لمعهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه لن يسمح لشركات الطيران والسكك الحديدية والحافلات أن تنقل إلى البلاد سوى مواطنين ألمان أو مقيمين، وسيتعين على الوافدين إلى ألمانيا قضاء أسبوعين في الحجر الصحي، مع عدم وجود تخفيض محتمل حتى لو كانت نتيجة اختبارهم سلبية للفيروس.

وقال المتحدث باسم وزير الصحة الألماني ينس شبان إن هذه الخطوة صعبة بالنسبة لبريطانيا لكنها ضرورية لمنع الانتشار السريع للسلالة الهندية في ألمانيا.

يذكر أن بريطانيا هي أول دولة في أوروبا يتم تحديدها كمنطقة تشهد انتشارا للسلالات المتغيرة من الفيروس وهي الفئة الأكثر خطورة في ألمانيا، لبعض الوقت، وتنطبق هذه الفئة حاليا على 11 دولة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

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