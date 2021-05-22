تايوان تسجل المئات من إصابات كورونا لليوم الثامن على التوالي

المصدر: تايبيه - د ب أ

أعلنت تايوان اليوم، تسجيل 321 حالة إصابة جديدة منقولة محليا بفيروس كورونا المستجد.

وذلك هو اليوم الثامن على التوالي الذي تسجل فيه البلاد إصابات جديدة بالمئات.

وما يفاقم المشكلة أن البلاد، أضافت أيضا 400 إصابة جديدة تعود للأيام الست الماضية، ولكن جرى تسجيلها على نحو متأخر.

ونجحت تايوان نسبيا في مكافحة الجائحة خلال الـ18 شهر الماضية وهو ما جعل التفشي الأخير صادما للغاية، رغم كونه صغيرا بالمعايير العالمية.

وقال وزير الصحة تشين شيه-تشونج في مؤتمر صحافي اليوم، إن تعديلات الأرقام تهدف إلى عكس بصورة صحيحة الوضع الوبائي.

وأضاف الوزير أن الحكومة قامت بتبسيط العملية الإدارية لتسجيل الإصابات الجديدة بهدف تجنب مثل هذا التأجيل في المستقبل.

وجرى تسجيل أكثر من 2500 إصابة بكوفيد-19 منذ 14 مايو الجاري، عندما فرضت تايوان أسبوعين من الإجراءات الصارمة لمكافحة الفيروس شمالي الجزيرة. ومنذ ذلك الحين، جرى فرض القيود في أنحاء البلاد بسبب تفشي الإصابات الجديدة.

وحتى اليوم، جرى تأكيد إجمالي 3862 إصابة منذ بداية الجائحة، بينها 2701 عدوى محلية، وكذلك 17 وفاة على صلة بالفيروس، بحسب مركز قيادة مكافحة الأوبئة المركزي.

ويصل تعداد سكان تايوان إلى 23.6 مليون نسمة.

ونفى مركز قيادة مكافحةالأوبئة التقارير التي أفادت بإصابة رئيسة تايوان تساي إنج-وين بكورونا.

وجاءت نتيجة اختبار كورونا لرئيسة البلاد سلبية الأول من أمس، وسط مخاوف بشأن ما تردد عن إصابة متطوع يعمل في مكتب الرئيسة.

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