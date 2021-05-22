نتنياهو: «حماس» لا تستطيع الاختباء بعد الآن

المصدر: القدس ■ أ.ف.ب

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بما وصفه بأنه «نجاح استثنائي» للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال نتنياهو للصحافيين في تل أبيب: «حققنا أهدافنا في العملية»، واصفاً إياها بأنها «نجاح استثنائي».



وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي: «لا يمكن لحماس الاختباء بعد الآن.. قضينا على جزء مهم من قيادات حماس والجهاد. ومن لم يقتل يعرف اليوم أن ذراعنا الطويلة يمكن أن تصل إليه في أي مكان فوق الأرض أو تحت الأرض».



من جانبه، أكد وزير الدفاع بيني غانتس أن العملية الإسرائيلية جاءت بعد خطط «تم تحضيرها منذ سنوات وأشهر».



وأضاف «انتهى العمل العسكري والآن حان الوقت للعمل السياسي». وحذر غانتس حركة حماس من أنها ستدفع «ثمناً باهظاً للغاية» حال خرقها وقف إطلاق النار.



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