وفدان من مصر يصلان غزة وإسرائيل لدعم وقف إطلاق النار

المصدر: القاهرة - د ب أ

وصل وفدان أمنيان من مصر إلى قطاع غزة وإسرائيل لإجراء مباحثات بشأن تعزيز وقف إطلاق النار الذي أوقف 11 يوما من القتال الدموي بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير القطاع، وفقا للتليفزيون المصري الحكومي.

ويطالب الفريقان كلا الطرفين بالالتزام بوقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة مصرية، ودخل حيز التنفيذ في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حسبما ذكر التليفزيون المصري دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

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