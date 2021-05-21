بالصور.. انطلاق التمرين العسكري "زايد 3" بين الإمارات ومصر

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت مؤخراً فعاليات التمرين العسكري المشترك "زايد 3" الذي يقام على أرض الدولة بمشاركة وحدات من القوات البرية من دولة الإمارات وجمهورية مصـر العربية الشقيقة والذي يستمر حتى يوم 30 من مايو الجاري.

ويأتي التمرين في إطار البرامج العسكرية المجدولة بين البلدين والذي يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية والقتالية وتعزيز الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة الإماراتية والمصرية.

وترتبط الإمارات ومصر بعلاقات استراتيجية راسخة ممتدة عبر عقود من الزمن، يعززها الانسجام الأخوي والتلاحم على مستوى قيادتي البلدين والإيمان بأهمية العمل الجماعي بين الأشقاء في مواجهة متغيرات البيئة الأمنية وبما يحقق أمن واستقرار منطقة الخليج والدول العربية ورفاهية شعوبها.

ويستند التعاون بين البلدين على إرث من الخبرات العسكرية المتراكمة وقواعد صلبة وإرادة سياسية حكيمة وقوية، وتحتل القوات المسلحة الإماراتية والمصرية مكانة رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي بما تمتلكانه من قدرات عسكرية نوعية ومتطورة وخبرات قتالية عالية يجعلهما قادرتين على مواجهة مختلف التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

ويأتي تنفيذ التمرين المشترك في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة "كوفيد_19" على العالم، إلا أن قدرة جميع مؤسسات الدولة على التعامل والتعافي والعودة التدريجية لممارسة الحياة بشكل طبيعي مكنت القوات المسلحة الإماراتية من تنظيم هذا التمرين وفق أفضل الممارسات والمعايير الصحية المتبعة عالمياً، وحسب التوقيت المقرر لها، استكمالاً لسلسلة التمارين المدرجة في الخطط التدريبية بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات المسلحة في مصر.

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