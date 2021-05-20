البحرين تقصر دخول معطم الأماكن العامة على من تلقوا لقاح كورونا

المصدر: المنامة - رويترز

قالت البحرين اليوم الخميس إنها ستقصر دخول معظم الأماكن العامة على الحاصلين على تطعيم واق من فيروس كورونا وذلك بعد بلوغ حالات الإصابة مستوى مرتفعا في المملكة.

وعزا وكيل وزارة الصحة وليد المانع الزيادة إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر وكذلك إلى زيادة الاختبارات والفحوص.

واعتبارا من 21 مايو، لن يتمكن سوى من تتجاوز أعمارهم 18 عاما ممن أتموا 14 يوما من حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح أو من تعافوا من الفيروس من دخول المراكز التجارية، مع استثناء متاجر التجزئة والبنوك والصيدليات والمستشفيات.

وقال المانع في تصريحات نشرت على موقع الوزارة على تويتر «نحث الجميع (على) الإقبال على التطعيم ومواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل البحرين».

وقال الدكتور مناف القحطاني، عضو اللجنة الحكومية المعنية بمكافحة الفيروس، إن نحو 48 % من السكان المؤهلين للحصول على اللقاح أتموا 14 يوما منذ تلقيهم الجرعة الثانية. وأضاف أن هذا يمثل 37 % تقريبا من مجمل السكان.

وذكر القحطاني أن بين واحد إلى إثنين بالمئة فقط من هذه الفئة أصيبوا بالعدوى لكن الأغلبية ظهرت عليها أعراض طفيفة.

وحصل 75 % من السكان المؤهلين على جرعة أولى من بين أربعة لقاحات متاحة.

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