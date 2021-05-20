السوريون في الخارج يبدأون التصويت في انتخابات الرئاسة

المصدر: دمشق - د ب أ

بدأ السوريون في الخارج اليوم الخميس عملية التصويت في انتخابات الرئاسة مع فتح صناديق الاقتراع في عواصم عدة حول العالم.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم أن السوريين توافدوا على مقرات السفارات لأداء واجبهم وممارسة حقهم الانتخابي حيث يبرز الناخب وثائقه الثبوتية إلى اللجنة الانتخابية التي تتأكد من وجود اسمه في القوائم المعدة مسبقاً ويستلم قسيمة الاقتراع ويتوجه إلى الغرفة السرية ليدلي بصوته بكل حرية للمرشح الذي يراه مناسباً من بين ثلاثة مرشحين علقت صور كبيرة لهم في مركز الاقتراع.

ووفق الوكالة، يتقيد الناخبون بالإجراءات الوقائية الاحترازية بموجب القوانين في كل دولة لتجنب الإصابة بوباء كورونا وينفذون تعليمات التباعد المكاني وارتداء الأقنعة والابتعاد عن التزاحم والتدافع أمام صندوق الاقتراع.

وفتحت مراكز الإقتراع أبوابها بالسفارة السورية في لبنان أمام المواطنين السوريين الراغبين في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.

وتوافد السوريون على مقر السفارة منذ الصباح الباكر، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عند المداخل والطرق المؤدية إلى السفارة.

وكان معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان دعا الثلاثاء السوريين في الخارج إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات باعتبارها قراراً وطنياً جامعاً وتعبيراً عن انتمائهم للوطن وتمسكهم بالقرار السيادي وأن سورية للسوريين ولا أحد يمكنه تقرير مصيرها إلا أبناؤها أنفسهم.

يذكر أن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ كان قد حدد خلال جلسة استثنائية للمجلس موعد إجراء الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم الـ 20 من مايو الجاري وللمواطنين السوريين في الداخل يوم الـ 26 من الشهر نفسه.

ويتنافس في الانتخابات مرشح حزب البعث الحاكم بشار الأسد، والمرشح عبدالله عبدالله عن الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث، ومحمود مرعي عن أحزاب معارضة الداخل غير المرخصة.

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