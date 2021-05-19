تقرير: ارتفاع خسائر قطاع غزة إلى 243 مليون دولار

المصدر: غزة ■ د.ب.أ

أفاد تقرير فلسطيني حكومي صدر في قطاع غزة، أمس، بارتفاع خسائر القطاع إلى 243 مليون دولار أميركي، بفعل هجمات إسرائيل المستمرة، لليوم التاسع على التوالي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في تقرير صحافي، إن هجمات إسرائيل خلفت خسائر مادية كبيرة وأضراراً لحقت بالبنى التحتية والمنازل السكنية.

وذكر التقرير أن إسرائيل شنت أكثر من 1615 غارة وهجوماً منذ بدء موجة التوتر الحالية في الـ10 من الشهر الجاري، طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية، والمقار الحكومية، والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.

وبحسب التقرير، أسفرت هجمات إسرائيل عن استشهاد 213 فلسطينياً، منهم 61 طفلاً و36 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 1442 جريحاً، جُلهم من النساء والأطفال.

ورصد التقرير قصف منازل وبيوت سكنية، وصل مجموعها إلى أكثر من 1174 وحدة ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلاً عن تضرر ما لا يقل عن 7073 وحدة سكنية بأضرار بين متوسطة وجزئية.

كما رصد قصف 156 برجاً سكنياً ومنازل تم هدمها بشكل كلي، فيما تم هدم 33 مقراً إعلامياً، فضلاً عن أضرار لمئات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى.

وأشار إلى قصف 73 مقراً حكومياً ومنشأة عامة، تنوعت بين مقار شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وتضرر 57 مدرسة ومرافق صحية وعيادات رعاية أولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.

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