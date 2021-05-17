الإمارات ترسل طائرة تحمل 48 طنا من المواد الغذائية إلى إندونيسيا

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 48 طنا من المواد الغذائية إلى إندونيسيا لدعم الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود وتعزيز جهودها في مواجهة التداعيات الناجمة عن "كوفيد-19".

وقال سفير الدولة لدى إندونيسيا ورابطة الآسيان عبدالله سالم الظاهري: " إن دولة الإمارات وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة تعكسها الاتصالات المستمرة والزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، مشيراً إلى أنه تم إرسال هذه الطائرة في إطار العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين".

ولفت إلى أن الإمارات أرسلت في أبريل 2020 طائرة تحتوي على 20 طنا من الإمدادات الطبية لدعم جهود إندونيسيا في مكافحة واحتواء انتشار فيروس (كوفيد-19)، واستفاد منها نحو 20 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية".

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