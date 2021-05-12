بوتين يأمر بمراجعة قوانين حمل السلاح في روسيا

المصدر: موسكو ■ أ.ف.ب

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، بمراجعة قوانين حمل الأسلحة في روسيا، بعد عملية إطلاق نار دامية في مدرسة في منطقة تاتارستان.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بعيد إطلاق النار الذي أسفر أمس عن 11 قتيلاً، إن «الرئيس أمر بأن تتمّ بشكل عاجل صياغة إطار جديد بشأن نوع الأسلحة التي يسمح للمدنيين بحملها، مع الأخذ بالاعتبار نوع السلاح المستخدم في عملية إطلاق النار في قازان».

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