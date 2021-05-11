«الحج والعمرة»: إمكانية أداء صلاة العيد في الحرم المكي من خلال حجز صلاة الفجر

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، هشام سعيد، أن الوزارة أتاحت، إمكانية أداء صلاة العيد في المسجد الحرام، من خلال حجز صلاة الفجر من يوم الخميس الذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك.

صرح بذلك لصحيفة«سبق» الإلكترونية المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، موضحًا أن صلاة العيد تكون بحجز صلاة الفجر من تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا».

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