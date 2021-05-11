وفاة 11 من المصابين بكورونا في مستشفى بالهند بسبب نقص الأكسجين

المصدر: نيودلهي - د ب أ

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن ما لايقل عن 11 من المصابين بفيروس كورونا توفوا في مستشفى بجنوب الهند بسبب نقص إمدادات الأكسجين الطبي.

وأفادت صحيفة انديان اكسبريس أن الحادث وقع في مستشفى تديره الحكومة في منطقة تشيتور بولاية اندهرا براديش في وقت متأخر من أمس الاثنين، بسبب تأخر وصول خزان أكسجين.

ورفض ام هاري نارايانان، كبير المسؤولين بالمنطقة، ما قالته أسر الضحايا بشأن انقطاع إمدادات الاكسجين عن وحدة الرعاية المركزة لفترة تصل لـ 45 دقيقة.

وقال للصحافيين«حدث تأخر لمدة خمس دقائق في إعادة تعبئة اسطوانة الأكسجين مما تسبب في انخفاض الضغط. وجرى استعادة الاكسجين خلال خمس دقائق».

وأصدرت السلطات بالولاية أوامرها بإجراء تحقيق في الواقعة، حتى بعدما اعترف مسؤولون إن الأزمة «وقعت» بسبب تأخر ناقلة الأكسجين.

وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي تواجه فيه الهند موجة تفش مميته لفيروس كورونا ونقص في الأكسجين.

وشهدت الأسابيع الماضية عدة حوادث تشمل نقص للأكسدين في المستشفيات مما يؤدي لوفاة المرضى.

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