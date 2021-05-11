السعودية: سقوط مقذوف حوثي في إحدى القرى الحدودية بجازان

المصدر: الرياض - وام

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان في السعودية أنها تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إنه وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع، اتضح سقوط مقذوف عسكري في فناء أحد المنازل، نتج عنه تضرر المنزل وعدد من المركبات المدنية بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، دون حدوث أي إصابات كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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