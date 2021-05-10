الكويت تقرر إنهاء الحظر الجزئي في البلاد اعتباراً من أول أيام العيد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قررت الحكومة الكويتية، اليوم، إنهاء حظر التجول الجزئي المفروض في البلاد اعتباراً من أول أيام العيد، بعد أكثر من شهرين على قرار فرضه، والذي بدأ العمل به في 6 مارس الماضي،

وذكرت صحيفة «القبس»، عبر موقعها الإلكتروني، أن مجلس الوزراء الكويتي سيعتمد، اليوم، حزمة من القرارات، منها فتح أغلب الأنشطة والمطاعم باستثناء المقاهي التي تقدم «الشيشة».

وكانت لجنة كورونا رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، حيث كان من أبرز ما تضمنته هو إلغاء الحظر المفروض بعد تحسن الوضع الوبائي في البلاد، وتجاوز عدد جرعات التطعيم مليونا ونصف المليون جرعة.

وأوصت اللجنة بفتح المطاعم للجميع مطعمين وغير مطعمين، مع فرض بعض الضوابط الاحترازية، مبينةً أنه في الوضع الراهن لا يمكن منع غير المطعمين من دخول لحين وصول نسبة من أخذوا اللقاح 60% اضافةً الى تطعيم الاطفال.

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