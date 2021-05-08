مصر تعلن إجراءات إضافية جديدة بجميع المنافذ للحد من كورونا

المصدر: القاهرة - وام

قررت مصر تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية بجميع منافذها بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، أن الإجراءات الاحترازية الإضافية ستطبق بجميع منافذ دخول البلاد (البرية، البحرية، الجوية) وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهرت بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

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