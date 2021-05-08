السعودية تشترط "جواز السفر" للتنقل بين دول الخليج

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نقلت صحيفة " عكاظ" السعودية عن مصدر لها أن المملكة مستمرة في تعليق السفر بالهوية الوطنية بين دول الخليج، وتشترط جواز السفر للتنقل بين دول المجلس.

وتابعت الصحيفة عن مصدر لم تذكر اسمه، أن جواز السفر هو المسموح به حاليا للسفر بين دول الخليج، مشيرة إلى استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية مؤقتاً من وإلى المملكة للمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنه يلزم استخدام جواز السفر للتنقل.

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