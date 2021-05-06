منافسا نتنياهو يسعيان لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

المصدر: تل أبيب - رويترز

طلب المنافسان الرئيسان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس، منحهما فرصة لمحاولة تشكيل حكومة، بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي قبل انقضاء المهلة الممنوحة لذلك الليلة قبل الماضية. ويكافح نتنياهو (71 عاماً) للتشبث بالمنصب بعد أربعة انتخابات غير حاسمة منذ 2019.

وأُجريت أحدث انتخابات في 23 مارس الماضي بينما يحاكم نتنياهو بتهم فساد ينفيها. ولم تسفر عن الفوز بأغلبية كافية سواء لرئيس الوزراء أو لائتلاف فضفاض يضم المتنافسين من كل أطياف الساحة السياسية الساعين للإطاحة به.

وانقضت مهلة مدتها 28 يوماً لتشكيل ائتلاف حكومي منتصف الليلة قبل الماضية، بعدما فشل نتنياهو في الاتفاق على بنود مع شركاء محتملين من الجناح اليميني، مما يمهد الطريق للرئيس رؤوفين ريفلين لتكليف عضو آخر في البرلمان بالمهمة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم تكليف يائير لابيد (57 عاماً) الذي حل حزبه (هناك مستقبل) المنتمي لتيار الوسط في المركز الثاني بعد حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو. وجرى مناقشة اتفاق تقاسم سلطة على نطاق واسع يتبادل لابيد بموجبه تولي المنصب مع السياسي القومي نفتالي بينيت (49 عاماً) زعيم حزب يامينا.

واجتمع ريفلين معهما على نحو منفصل، وقال متحدث باسم الرئيس إن كليهما طرح اسمه لقيادة محادثات ائتلاف.

وأضاف المتحدث أن ريفلين قد يجتمع أيضاً مع زعماء أحزاب إذا طلبوا لقاءه. وبموجب القانون يتعين عليه اتخاذ قرار خلال ثلاثة أيام، وهو ما يشمل خيار مطالبة البرلمان باختيار مرشح. ولا يوجد ما يضمن أيضاً أن ينجح ائتلاف محتمل من أحزاب اليسار والوسط واليمين من خارج حكومة نتنياهو القائمة بالأعمال في تجاوز الخلافات السياسية العميقة بينها والإطاحة به.

وقد يؤدي الفشل في الخروج من الأزمة إلى إجراء انتخابات جديدة، ما يضيف المزيد من الاضطراب السياسي في إسرائيل.

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