مصر تعلن إجراءات احترازية جديدة لمواجهة كورونا

المصدر: القاهرة - وام

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، غلق المحال والمولات والمسارح ودور السينما الساعة 9 مساء بداية من الغد 6 مايو وحتى 20 مايو الجاري، كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، للاعلان عن عدد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، من أجل توفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، لافتاً إلى أن هناك دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعاً في شهر مايو الجاري، كما يتم التوسع في مراكز تلقي اللقاح، من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة.

وحول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة المصرية استعداداً لعودة السياحة فى محافظة جنوب سيناء، أوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوي بمنافذ الحجر الصحي في كل من مطار شرم الدولي، وميناء شرم البحري، وميناء نويبع البحري، ومنفذ طابا البري، وتوفير القوي البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة والتأكد من كفايتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ، ومنها عدم دخول أي شخص الا بتحليل "PCR"، وفي حالة عدم وجود تحليل يتم اجراء التحليل بالمطار، على أن ينتقل السائح الى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجه خلال 12 ساعة، وفي حالة السفر يتم اتباع الإجراءات طبقا لقوانين الدولة المسافر لها السائح.

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