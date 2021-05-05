ترامب يصف نتائج انتخابات 2020 بـ «الكذبة الكبرى»

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

وصف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، نتائج الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة لعام 2020، التي فاز بها منافسه جو بايدن، بأنها «كذبة كبرى».

وقال ترامب في رسالة إلى أنصاره بالبريد الإلكتروني: «الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020 ستُعرف من الآن فصاعداً بالكذبة الكبرى».

يذكر أن خبراء الانتخابات ومسؤولي التصويت قالوا إن انتخابات عام 2020 هي الأكثر حرية ونزاهة وأمناً في تاريخ الولايات المتحدة، وأنها شهدت إقبالاً قياسياً على التصويت.

ورفض الكثير من القضاة دعاوى قانونية، رفعها الفريق القانوني لترامب، بزعم وجود نظريات المؤامرة حول ماكينات التصويت، وحشو صناديق الاقتراع في الولايات المهمة، مثل جورجيا وأريزونا وبنسلفانيا، ومع ذلك استغل بعض الجمهوريون مزاعم ترامب التي لا تستند على أي أساس في تبرير وضع قيود جديدة على التصويت.

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