ترامب: "الكذبة الكبرى" هي نتائج انتخابات 2020

المصدر: نيويورك - د ب أ

زعم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن "الكذبة الكبرى" هي نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، وليست مزاعمه بأنه فاز على الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب في رسالة إلى أنصاره بالبريد الالكتروني إن "الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020 ستعرف من الآن فصاعدا بالكذبة الكبرى"، بحسب وصفه.

يذكر أن خبراء الانتخابات ومسؤولي التصويت في الولايات المتحدة قالوا إن انتخابات عام 2020 هي الأكثر حرية ونزاهة وأمنا في تاريخ الولايات المتحدة ، وأنها شهدت اقبالا قياسيا على التصويت.

ورفض الكثير من القضاة دعاوى قانونية رفعها الفريق القانوني لترامب بزعم وجود نظريات المؤامرة حول ماكينات التصويت المزورة وحشو صناديق الاقتراع في الولايات المهمة مثل جورجيا وأريزونا وبنسلفانيا.

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