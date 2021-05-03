الأردن يعيد فتح معبرين حدوديين مع السعودية وسورية

المصدر: عمان - أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية في بيان الإثنين أنها قررت إعادة فتح معبرين برييين حدوديين مع المملكة العربية السعودية وسورية أمام المسافرين بعد نحو تسعة أشهر من إغلاقهما بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية إن "وزارة الداخلية بدأت اعتباراً من اليوم الاثنين بتفعيل المنصة البرية في مركز حدود العمري (مع المملكة العربية السعودية) بواقع (200) شخص يومياً وفي مركز حدود جابر (مع سوريا) بواقع (150) شخصا يومياً وحسب الشروط الصحية المعتمدة وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات".

وعلى الوافدين الى المملكة عبر هذين المعبرين التسجيل على منصة إلكترونية حكومية مخصصة تدعى "فيزيت جوردان" و"غيت واي تو جوردان" وإجراء فحص كورونا (بي سي آر) قبل خمسة أيام من مجيئهم للمملكة كي يحصلوا على موافقة "كيو آر كود" للدخول.

وسيخضع المسافر لفحص جديد لدى وصوله إلى المملكة وحجر صحي لمدة 14 يوما في حال كان مصابا.

وكانت السلطات الأردنية أغلقت هذين المعبرين في أغسطس الماضي بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين فيهما.

وأعاد الأردن الشهر الماضي حركة السفر عبر معبر "العقبة- نويبع" مع مصر إلى طبيعتها بعد نحو عام من إغلاقه.

وفي الإجمال سجل الأردن أكثر من 712 الف إصابة بفيروس كورونا و8897 وفاة.

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