ظريف يعتذر عن تسجيله الصوتي المسرّب

المصدر: طهران ■ د.ب.أ

اعتذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عما ورد على لسانه في تسجيل صوتي مسرب له، انتقد فيه النظام السياسي في بلاده.

وكتب ظريف، الذي يشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2013، على موقع «إنستغرام»، أمس: «أود أن أعتذر للجميع».

ويتعلق التسريب بمقابلة أجراها أحد مستشاري الرئيس حسن روحاني مع ظريف. وتردد أن «دوائر داخلية» سرقت التسجيل، ثم نشرته وسائل إعلام تبث من خارج إيران.

ووفقاً لظريف، فإنها لم تكن «مقابلة تقليدية»، وإنما «تبادل نظري للآراء» مع أحد أعضاء المكتب الرئاسي حول الاستراتيجية.

وكان روحاني اعتبر أن تسريب شريط مسجل لحديث غير علني لوزير الخارجية، في وقت تسجل فيه محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني نجاحاً، يهدف إلى إثارة الخلافات الداخلية في إيران.

وبدا ظريف في التسجيل المسرب مستاء جداً من التدخل الواسع لقائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، في الشأن الدبلوماسي الإيراني.

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