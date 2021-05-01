مسؤولة مصرية: فقدان السمع أحدث أعراض الإصابة بكورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت عضو اللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي المصرية، الدكتورة وجيدة أنور، إن التحورات التي حدثت في فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدأ يظهر معها أنماط مختلفة من الأعراض بالتزامن مع الموجة الثالثة.

أضافت في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه في الماضي كان فقدان حاستي الشم والتذوق من أعراض الإصابة بالفيروس، لكن الآن ظهر عرض جديد وهو فقدان حاسة السمع أو الشعور بشيء غريب في الأذن.

أضافت أن أي شخص يشعر بأعراض الإصابة بالفيروس عليه الاتصال فوراً بأرقام الطوارئ واستشارة طبيب وأن يعزل نفسه في منزله ولا يخرج لمدة ثلاثة أيام، ومراقبة نفسه وإذا زادت الأعراض عليه الذهاب إلى المستشفى.

وحول ظهور إصابات بالسلالة الهندية من فيروس كورونا في مصر، قالت الدكتورة وجيدة أنور إنه لا يمكن تأكيد ذلك إلا بعد إجراء التحليلات الجينية اللازمة.

شاهد فيديو تصريحات عضو اللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي المصرية، الدكتورة وجيدة أنور:

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