عبدالله بن زايد يعزي هاتفيا وزير خارجية إسرائيل في حادثة جبل ميرون

المصدر: أبوظبي - وام

عبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع معالي غابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل، عن تعازيه في ضحايا حادثة التدافع على جبل ميرون أثناء احتفالات عيد الشعلة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى الحكومة والشعب الإسرائيلي، وأهالي وذوي الضحايا في هذه الحادثة الكارثية، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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