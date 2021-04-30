مقتل 4 أميركيين في إطلاق نار استمر 12 ساعة في نورث كارولاينا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قتل أربعة أشخاص في الولايات المتحدة بينهم شرطيان على يد مشتبه به تحصن في منزل لأكثر من 12 ساعة، بحسب ما أفاد، الخميس، مكتب شريف مقاطعة واتوغا في ولاية نورث كارولاينا.

وأوضح مكتب الشريف في بيان أنه أوفد عنصري شرطة الأربعاء إلى منزل في المقاطعة لم يذهب أصحابه إلى العمل ولا يردون على الهاتف.

وبعد ملاحظتهما وجود عدة سيارات، دخلا المنزل فجرى استهدافهما بطلقات رصاص.

أرسلت إثر ذلك تعزيزات نجحت في إخراج أحد العنصرين من المنزل ولكنه لفظ أنفاسه في المستشفى، وفشلت في إجلاء العنصر الآخر الذي لقي حتفه في المكان.

وأضاف مكتب الشريف أن ثلاثة عناصر أمن تعرضوا إلى إطلاق نار أثناء محاولتهم إخراج زميلهم من المنزل، وقد أصيب أحدهم بطلقات لكن معدات الوقاية حمته.

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