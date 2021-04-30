الإمارات تجدّد التزامها بحماية المرافق والمستلزمات الضرورية للمدنيين

المصدر: نيويورك - وام

جددت دولة الإمارات التزامها بالقانون الإنساني الدولي، والتصدي للتهديدات التي تتعرض لها المرافق المدنية الضرورية لحياة المدنيين، والتي تشمل مخازن المواد الغذائية، والمناطق الزراعية والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب والإمدادات.

جاء ذلك خلال البيان المكتوب الذي قدمته الإمارات للمناقشة المفتوحة التي نظمها مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، حول موضوع «حماية المرافق المدنية الأساسية التي لا غنى عنها لحياة المدنيين»، مؤكدة ضرورة زيادة تركيز مجلس الأمن على التدابير الوقائية والفعالة، لحماية البنية الأساسية التي تمكّن المدنيين من تجاوز فترة الصراعات والتعافي منها.

وأكدت دولة الإمارات أن الهدف المنشود من حماية المرافق المدنية الأساسية هو وقف الأعمال العدائية، وجددت في هذا الصدد دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الخاصة بالتصدي لجائحة «كوفيد-19» للمستضعفين، بما في ذلك توفير اللقاحات.

كما أكدت الإمارات على تعزيز البنية الأساسية المادية والاجتماعية والخدمات، قبل فترة النزاعات وأثناءها، ما من شأنه بناء القدرة على الصمود أمام التحديات التي تفرضها جائحة «كوفيد-19» وتغير المناخ.

ولفت البيان إلى الجهود التي بذلتها دولة الإمارات من أجل تسهيل التوزيع العالمي لمعدات الحماية الشخصية ولقاح «كوفيد-19» خلال فترة الجائحة، سواء عبر الشراكات الثنائية أو المتعددة الأطراف، وذلك عبر مركز التوريد التابع للأمم المتحدة بالمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وشراكات دولة الإمارات الخيرية مع «كوفاكس» في مجال الخدمات اللوجستية.

كما شددت الدولة على ضرورة إعطاء الأولوية لسياسات وخطط التعزيز الخاصة بالبنية الأساسية، مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالجنس والعمر والإعاقة.

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