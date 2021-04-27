ظريف ينتقد نفوذ الحرس الثوري الإيراني في العمل الدبلوماسي

المصدر: طهران ■ رويترز

انتقد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في تسجيل صوتي مسرب «الحرس الثوري» في بلاده، وقال إنه يمارس نفوذاً على الشؤون الخارجية والملف النووي لإيران أكثر منه، وذلك في تصريحات تلقي ضوءاً على العلاقات بين الحكومة الإيرانية والحرس الذي يحظى بنفوذ كبير هناك. وفي مقابلة بثتها قناة إيران التلفزيونية الدولية الفضائية ومقرها في لندن، قال ظريف إن نفوذه في السياسة الخارجية الإيرانية «صفر».

وأضاف: «لم أتمكن مطلقاً من مطالبة أي قائد عسكري بفعل شيء من أجل مساعدة الدبلوماسية».

ودون أن ينازع في صحة التسجيل الصوتي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، إن القناة نشرت مقتطفات فقط من المقابلة التي أجريت على مدى سبع ساعات.

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