بريطانيا.. إعطاء 46 مليون جرعة من لقاحات كورونا
أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، أنه جرى إعطاء 3ر46 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.
وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 496 ألفا و241 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ثلاثة أشهر.
وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 18 أسبوعا.
وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 42ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و681 حالات حتى الآن.
ومضى قرابة عام و12 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.
يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.
وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 496 ألفا و241 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ثلاثة أشهر.
وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 18 أسبوعا.
وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 42ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و681 حالات حتى الآن.
ومضى قرابة عام و12 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.
يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.
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