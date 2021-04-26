الإمارات تسيّر أولى رحلاتها لدعم عمليات الاستقرار في دول الساحل الإفريقي

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الدفاع بدء تسيير رحلات الدعم اللوجستي لجهود المجتمع الدولي بقيادة فرنسا في مكافحة الإرهاب في منطقة دول الساحل الإفريقي، الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

حضر إقلاع أول رحلة من أبوظبي، قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري وسفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة كرافييه شانيل.

وأكد اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، أن من شأن جهود دولة الإمارات أن تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.

من جانبه، تقدم السفير كرافييه شانيل بالشكر لدولة الإمارات على مساهمتها في دعم جهود المجتمع الدولي، وجهود الجمهورية الفرنسية في مساندة عمليات الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.

ومن المخطط أن تخصص القوات المسلحة الإماراتية عدداً من رحلاتها لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية، نظراً لخبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى، أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بحظر المنتجات الزراعية القادمة من الجمهورية اللبنانية، بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعم المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها في الخطوات كافة التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة. ودعت الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ الإجراءات المناسبة كافة للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة.

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