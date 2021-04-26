السيسي: الحرب لم تكن أبداً غاية مصر

المصدر: القاهرة ■ وكالات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام الساعي للتقدم والازدهار.

وقال السيسي، في كلمة أمس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ39 لتحرير سيناء، إن «الحرب لم تكن أبداً غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى».

وأشار إلى أن «ملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصاراً عسكرياً ودبلوماسياً، بل امتدت لتصبح نموذجاً خالداً لقهر اليأس والإحباط».

من جهة أخرى، قال مكتب السيسي إن الرئيس تلقى لقاحاً مضاداً لـ«كورونا»، دون ذكر نوع اللقاح الذي تلقاه السيسي.

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