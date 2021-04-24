فيروس كورونا يحصد 3 ملايين ويصيب 144.94 فى العالم

المصدر: عواصم - وام

أظهر إحصاء بشان وضع تفشي فيروس كورونا فى العالم ان 144.94 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و215303.

واوضحت احصائية رويترز التي تستند على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين اليوم ان الولايات المتحدة الاميركية تتصدر قائمة الدولة بـ 570674 وفاة و31996280 اصابة بالفيروس تليها الهند

بـ 186920 وفاة و 16263695 اصابة.

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