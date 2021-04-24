السودان: إثيوبيا رفضت دعوة لعقد قمة لبحث قضية سد النهضة

المصدر: الخرطوم ■ وكالات

قال وزير الري السوداني ياسر عباس، في بيان امس، إن إثيوبيا رفضت دعوة سودانية لعقد قمة على مستوى رؤساء الحكومات لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأكد وزير الري السوداني، أن «عدم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا سيدفعنا إلى الذهاب لمجلس الأمن»

وأضاف: «وضعنا خططاً وسيناريوهات حال الملء الثاني لسد النهضة دون إخطار»، مشيراً الى أن «الملء الأول لسد النهضة جعلنا نشك في النيات الإثيوبية».

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قد دعا في 13 أبريل نظيريه الإثيوبي والمصري للحضور إلى الخرطوم، بعد فشل أحدث جولة مفاوضات بهذا الشأن.

وكان وزير الري السوداني أعلن أن تمسك إثيوبيا بالشروع في الملء الثاني الأحادي للسد في يوليو يُشكل تهديداً لسلامة المنشآت المائية وكل الأنشطة الاقتصادية على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيس.

وحذّر وزير الري السوداني من «تفاقم الأوضاع في الإقليم بسبب تعنت إثيوبيا حول سد النهضة».

وكشفت مصادر، مساء الأربعاء، أن مصر طلبت من الاتحاد الإفريقي مشاركة أطراف دولية محايدة لحل الأزمة. واقترحت إثيوبيا، الأربعاء، عقد اجتماع لجمعية الاتحاد الإفريقي لإنهاء أزمة المحادثات التي توقفت الأسبوع الماضي في الكونغو دون نتائج.

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