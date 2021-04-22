فرنسا تتبرع بـ 100 ألف جرعة لقاح لمبادرة كوفاكس

المصدر: باريس - د ب أ

أعلنت فرنسا أنها ستمنح 100 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، للدول الفقيرة خلال الشهر الجاري، من خلال برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول بمكتب الرئيس إيمانويل ماكرون إن أولى عمليات التسليم للدول الأفريقية عبر برنامج "كوفاكس"، ستكون لقاحات أسترازينيكا، التي تمت تعبئتها وإنتاجها في إيطاليا.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته وفقا للقواعد الحكومية، إنه يمكن إضافة لقاحات أخرى معتمدة في أوروبا، حيث إن فرنسا ملتزمة بتقديم 500 ألف جرعة لبرنامج "كوفاكس"-الذي يهدف إلى توفير اللقاحات للدول متوسطة ومنخفضة الدخل- بحلول منتصف حزيران/يونيو الجاري.

وبجسب المسؤول الفرنسي، ستكون فرنسا أول دولة تقدم جرعات لقاح إلى "كوفاكس".

ودعا الرئيس الفرنسي الدول الغنية إلى التبرع بنسبة 5 % من إمدادات لقاح كوفيد-19 إلى البلدان الفقيرة عبر "كوفاكس"، الذي تعتمد عليه العديد من الدول النامية في التلقيح. ومع ذلك، فإن الالتزام المعلن عنه اليوم لا يفي بهذا الهدف.

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