بعد القيود على الحركة إلى تركيا.. استئناف الرحلات الروسية إلى مصر 10 مايو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

قالت مصادر روسية أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن استئناف رحلات الطيران العارض إلى مصر في المستقبل القريب. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وقال نائب رئيس وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوجدانوف: "كل شيء يسير وفقا للخطة. في المستقبل القريب سيعلنون. أعتقد أن ذلك تحصيل حاصل".

في غضون ذلك، قال مصدر في إحدى شركات الطيران لوكالة إنترفاكس الروسية إن الرحلات قد تستأنف في 10 مايو.

وقال المصدر "تجري دراسة قرارات استئناف الرحلات بالتزامن إلى الغردقة وشرم الشيخ في الثلث الثاني من مايو".

وأشار مصدر آخر في صناعة السياحة إلى أن الاهتمام برحلات الطيران إلى مصر نشأ على خلفية القيود المفروضة على الرحلات الجوية مع تركيا. وبحسب قوله، "تعمل شركتا طيران على الأقل على هذه السيناريوهات".

فرضت السلطات الروسية قيودًا على الحركة الجوية مع تركيا بسبب الوضع الوبائي الصعب في البلاد. وتم تعليق الرحلات الجوية منذ 15 أبريل.

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