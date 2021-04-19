مقتل خلية إرهابية شديدة الخطورة في سيناء

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة من العناصر الإرهابية الخطيرة في إطار جهودها بمكافحة الإرهاب في محافظة شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن "ذلك يأتي استمرارا لجهودها في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ ‏بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة وتسعي ‏لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد".

وأشارت إلى أن "معلومات توافرت ‏ لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء واضطلاعهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المواطنين الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة".

ولفتت إلى أن "نتائج الرصد أسفرت عن تحرك ثلاثة من تلك الخلية شديدة الخطورة بذات المنطقة من خلال ‏سيارة ‫ربع نقل بيضاء اللون ‏بهدف الإعداد لارتكاب عملية عدائية حيث أمكن ‏أحكام الحصار عليهم وبمعرفتهم توافد القوة الأمنية قاموا باطلاق النيران بكثافة تجاه القوات"، مشيرة إلى أن التعامل معهم أسفر عن مقتلهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم، وتم العثور بحوزتهم على ثلاث قطع سلاح آلي وحزام ناسف وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة.

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