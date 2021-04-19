الكويت.. استمرار حظر التجول الجزئي طوال شهر رمضان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد، اعتباراً من مساء يوم الخميس المقبل، من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 5 من صباح اليوم التالي، وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وذكر مركز التواصل الحكومي في الكويت، أنه سيتم مراجعة القرار، في حينه، بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 8 أبريل الحالي، وحتى صباح يوم الخميس الموافق 22 أبريل الحالي.

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