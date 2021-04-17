ضربات جوية إسرائيلية على غزة ردا على إطلاق قذيفة من القطاع

المصدر: القدس - أ ف ب

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنه شن ضربات جوية ضد «أهداف» في غزة ردا على إطلاق فلسطينيين قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل للمرة الثانية في يومين.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي «ردا على اطلاق القذيفة الصاروخية من غزة، شنت طائراتنا قبل قليل غارات على سلسلة أهداف لحركة حماس في غزة ومن بينها موقع تدريب وموقع للمضادات الأرضية قيد التطوير ومصنع لإنتاج الباطون لحفر الأنفاق وتخزين وسائل قتالية بالإضافة إلى بنية تحتية لنفق هجومي لحماس».

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية وشهود أن الضربات استهدفت «موقعين للتدريب» في جنوب قطاع غزة وموقعا آخر في وسط تلك المنطقة.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القذيفة التي سقطت في منطقة غير مأهولة لم تسفر عن إصابات أو أضرار. ولم تتبن أي جهة عملية الإطلاق. ولم تتبن أي جهة إطلاق القذيفة.

والسيناريو نفسه حدث في اليوم السابق. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على قطاع غزة إثر إطلاق صواريخ. ولم تسجل إصابات في الحالتين.

ودان متحدث باسم حماس الضربات الإسرائيلية. وقال إن «غزة لا تنكسر ولن تنحني».

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