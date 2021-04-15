جرائم حوثية مرعبة بحق المعلمين في اليمن.. تعذيب وإعدام وتهجير

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت نقابة المعلمين اليمنيين أنها رصدت ووثقت مقتل 1579 من العاملين في مجال التعليم على يد عناصر الحوثي، منذ انقلاب ميليشيات الحوثي في سبتمبر 2014، بينهم 81 مدير مدرسة، و1497 من المعلمين.

ونقل موقع الجيش اليمني عن تقرير للنقابة، تعرض 2642 معلماً لإصابات مختلفة على ايدي الحوثيين، نتج عن بعضها إعاقات مستديمة، كما رصدت إصدار قرارات إعدام بحق 10 من المعلمين، وسجلت 621 حالة اختطاف وإخفاء قسري بحق المعلمين.

كما سجلت 14 حالة وفاة لمعلمين تحت التعذيب، وسجلت تهجير أكثر من 20 ألف معلم، وقطع رواتب 290 ألف موظف وموظفة في المجال التربوي، ورصدت 5476 فعالية أقامتها الميليشيات للتعبئة في المدارس.

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