قيس سعيد يبهر المصريين بعشقه للثقافة وجولاته في القلعة والمعز

المصدر: خالد محمود -القاهرة

لفت الرئيس التونسي قيس سعيد، انظار الشارع المصري باهتمامه العميق بالثقافة رغم مهامه السياسية، في زيارته الاخيرة للقاهرة التي انتهت الأحد الماضي، واصراره على ان تشمل زيارته أبرز المعالم التاريخية في مصر في الحقيبة الفرعونية والإسلامية.

شملت جولات قيس سعيد الثقافية المتحف القومي للحضارة المصرية الذي تم افتتاحه منذ ايام، وقلعة صلاح الدين الأيوبي بشرق القاهرة، ومسجد عمرو بن العاص.

كما زار دار الاوبرا المصرية حيث شهد حفل غنائي مصري تونسي واستمع لغناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، كما قام بجولة على قدميه في شارع المعز لدين الله الفاطمي في منطقة الحسين، حيث قوبل بالترحاب والتحيات الحارة من المواطنين المصريين.

وكان قيس بن سعيد قد زار الأزهر الشريف، حيث التقى بالأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والذي أهداه نسخة من "وثيقة الأخوة الانسانية " التي تم توقيعها مع بابا الفاتيكان فرنسيس في ابوظبي في فبراير 2019، وحيث أشاد شيخ الازهر بالوشائج التي ربطت التونسيين بالأزهر وفي مقدمتهم الفيلسوف بن خلدون، وشيخ الأزهر السابق محمد الخضر حسين، والشاعر بيرم التونسي.

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