عُمرة واحدة في رمضان لـ«المحصنين» من «كورونا»

المصدر: الرياض ■ د.ب.أ

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس، عدد المرات التي يمكن للمحصنين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المستفيدين من تطبيقي «توكلنا» و«اعتمرنا» حجز التصاريح لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وقالت الوزارة إنه يمكن للمستفيد أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أنه يمكن إصدار تصاريح العمرة بعد 15 يوماً من إصدار التصريح السابق، في حين أنه يمكن إعادة إصدار التصريح مجدداً في حينه لمن قام بإلغاء تصريحه دون أداء العمرة، قبل أن تعود لتعلن عبر حسابها المخصص لخدمة المستفيدين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن أداء العمرة في شهر رمضان المبارك يكون مرة واحدة فقط.

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