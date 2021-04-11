المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى 5 تسليمات، مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في بيان صادر عن الرئاسة، حرص القيادة على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين، وتسخير كل السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لكل المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى.

وأضاف السديس، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهزت كامل إمكاناتها البشرية والآلية من أجل خدمة المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بتعاون مع كل الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشار السديس، إلى أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يتابعان وبشكل متواصل كل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم الاستثنائي.

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