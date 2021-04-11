رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الملك عبدالله الثاني بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

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