البنك الدولي يرصد ملياري دولار للقاحات «كورونا» بنهاية أبريل

المصدر: واشنطن - رويترز

قال العضو المنتدب للعمليات في البنك الدولي أكسل فان تروتسنبرج اليوم الجمعة إن مجموعة البنك سترصد ملياري دولار بنهاية أبريل لتمويل مشتريات اللقاحات وأعمال تطويرها وتصنيعها، وإنها تعمل مع أكثر من 40 بلدا في هذا الصدد.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال منتدى للبنك الدولي إلى إيجاد الإرادة السياسية لتعزيز إنتاج لقاحات كوفيد-19 وتقاسم الإمدادات.

وقال إن عدم الاتفاق على مقترح لإسقاط حقوق الملكية الفكرية تحت قواعد منظمة التجارة العالمية هو «مربط الفرس الذي يتعامى عنه الجميع».

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