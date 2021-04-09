«الجامعة العربية»: الوضع في لبنان متأزم

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أمس، أن الوضع في لبنان متأزم.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، عن زكي قوله، بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا ببيروت، إن هناك أزمتين سياسية واقتصادية، ولا يمكن حل الأزمة الاقتصادية من دون إيجاد مخرج للأزمة السياسية.

وأضاف: «عرضت على الرئيس عون استعداد الأمين العام لجامعة للمساعدة بأي شكل كان في الاتصالات بين الأطراف الرئيسة في هذه الأزمة، وإذا كان هناك من داع للتدخل من الجامعة، وأن يكون سقف الجامعة هو المطلوب من الجميع».

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