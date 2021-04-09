الإمارات ترسل طائرة مساعدات غذائية إلى غامبيا

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 67 طناً من المواد الغذائية المتنوعة إلى غامبيا، لتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى توفير الاحتياجات الغذائية الرئيسة لشريحة كبيرة من السكان، نتيجة الظروف التي فرضتها تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وتأثيرها في كثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال سفير الإمارات غير المقيم لدى غامبيا، سلطان علي الحربي، إن الإمارات تسعى دائماً نحو الاستجابة الإنسانية ومساعدة الدول الإفريقية كافة في مثل هذه الظروف الحرجة، انطلاقاً من القيم الإنسانية الإماراتية النبيلة، وبدعم من قيادتها الرشيدة، وعبر تسخير كل الإمكانات في سبيل خدمة الشعوب كافة.

يذكر أن الإمارات سبق أن أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على خمسة أطنان من الإمدادات الطبية إلى غامبيا، في مايو الماضي.

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