الأسد يلتقي مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية

المصدر: دمشق - د ب أ

جدد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف دعم بلاده الراسخ لسيادة سورية ووحدة أراضيها، ورفض موسكو لأي خطوة أو إجراء يخرق هذه السيادة، ويؤثر على الجهود الرامية لإنهاء الحرب على سورية، والقضاء على ما تبقى من وجود للتنظيمات الإرهابية، واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها كافة.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس للوفد الروسي.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية السورية بث على مواقع التواصل الخاصة بالرئاسة "تم خلال اللقاء تبادل للآراء حول المواضيع المشتركة التي تهم البلدين، حيث أكد الجانبان عزمهما مواصلة وتكثيف العمل الثنائي وبذل الجهود للتوصل الى حلول للمصاعب الناتجة عن سياسات بعض الدول الغربية ضد #سورية، والتخفيف من آثار العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري".

وتناول اللقاء أيضا عددا من المواضيع ذات الشأن السياسي، حيث تم التأكيد على أن أي تقدم في المسار السياسي يتطلب التزاما بالمبادئ الأساسية والثوابت التي يتمسك بها السوريون بخصوص مكافحة الإرهاب وحماية وحدة وسلامة الأراضي السورية والتي لا يملك أي طرف الحق في التنازل عنها.

وتعتبر هذه هي الزيارة الرابعة للافرنتيف إلى دمشق منذ تسلمه مهامه مطلع العام الماضي.

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