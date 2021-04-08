آخر تطورات انتشار فيروس "كورونا" في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم اليوم:

- لندن تسعى إلى الطمأنة بأن أسترازينينكا -تجهد الحكومة البريطانية لطمأنة السكان بشأن سلامة اللقاحات غداة الإعلان أن لقاح أسترازينيكا سيكون مخصصا لمن هم فوق سن الثلاثين احترازا.

وأوضح وزير الصحة مات هانوك في برامج تلفزيونية عدة صباح اليوم أن كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستخدمة في المملكة المتحدة "لا تطرح أي خطر لكل الأعمار". لكن سيعطى من هم دون الثلاثين لقاح موديرنا أو فايزر/باوينتيك، بسبب خطر "نادر الحدوث للغاية" بحصول تجلط دموي مع أسترازينيكا.

- قيود على استخدام أسترازينيكا في الفيليبين -أعلنت وزارة الصحة في الفيليبين تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا لمن هم دون الستين من العمر إثر تقارير تؤكد وجود رابط مع حالات تجلط دموي نادرة الحدوث.

- أكثر من 700 مليون جرعة -أعطي ما لا يقل عن 708,4 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية حتى اليوم عند الساعة 10,00 ت غ.

وبدأت الغالبية الساحقة لدول العالم التلقيح ويقيم 95 % من سكان الأرض في دول باشرت التطعيم.

لكن ثمة تفاوتا كبيرا بين الدول "المرتفعة الدخل" بحسب تصنيف البنك الدولي التي يتركز فيها نصف الجرعات المعطاة في العالم والدول "المتدنية الدخل" التي لم تعط سوى 0,1 % من الجرعات.

- وفيات قياسية في بولندا -أعلنت بولندا اليوم وفاة 954 شخصا جراء كوفيد-19 وهو عدد قياسي ليوم واحد ما يرفع عدد الضحايا إلى 56,659 وفقا أرقام وزارة الصحة.

وقالت ناطقة باسم الوزارة إن هذا العدد المرتفع من الوفيات عائد إلى تأخر في التسجيل بسبب عيد الفصح وهو يشمل الوفيات على عدّة أيام.

- مليونا إصابة في إيران -تجاوز عدد الإصابات بكورونا في إيران رسميا عتبة المليونين اليوم بينما سجل عدد الإصابات اليومية رقما قياسيا في ما وصفه مسؤول بانه ارتفاع "فائق السرعة".

ووصل إجمالي عدد الوفيات الى 63884.

مع هذا الارتفاع في الاصابات في الجمهورية الإسلامية، دعا بعض الخبراء الصحيين الى إغلاق العاصمة طهران لاحتواء الموجة الرابعة من وباء كوفيد-19.

- تعليق عمل رئيس بلدية ألماني -علق المجلس البلدي موقتا مهام رئيس بلدية مدينة في وسط ألمانيا لانه تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا في يناير من دون أن يكون ضمن السكان الذين يحظون بأولوية.

ويبلغ برند فيغاند الرابعة والستين وهو رئيس بلدية هاله في مقاطعة ساكسن انهالت وقد تلقى جرعة في كانون الثاني/يناير في حين كانت الأولوية لمن هم أكبر منه سنا.

- إرجاء رولان غاورس -أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب الخميس عن تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، لمدة أسبوع لتصبح في الفترة بين 30 مايو و13 يونيو المقبلين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

- لا كمامة على البحر في إسبانيا -في إسبانيا لن يكون المستحمون على الشواطئ ملزمين وضع الكمامات "إذا بقوا في مكان محدد ويحترمون الحد الأدنى من التباعد البالغ متر ونصف المتر مع الأشخاص الذين لا يعيشون معهم في المنزل نفسه" على ما ذكرت وزارة الصحة.

- أكثر من 2,89 مليون وفاة -تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,890,054 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 10,00 ت غ.

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