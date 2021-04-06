إثيوبيا: 100 قتيل في اشتباكات حدودية

المصدر: نيروبي - رويترز

قال مسؤول إقليمي، اليوم الثلاثاء، إن اشتباكات على الحدود بين منطقة عفار والمنطقة الصومالية في إثيوبيا أسفرت عن مقتل 100 شخص على الأقل، في أحدث تفجر للعنف قبل انتخابات عامة مقررة في يونيو المقبل.

وقال نائب مفوض الشرطة في منطقة عفار، أحمد حميد، لرويترز عبر الهاتف، إن حوالي مئة مدني قُتلوا في الاشتباكات التي اندلعت منذ يوم الجمعة الماضي واستمرت حتى اليوم الثلاثاء. وألقى باللوم في العنف على هجوم شنته قوات المنطقة الصومالية.

وذكر علي بيديل، وهو متحدث باسم المنطقة الصومالية، أن 25 شخصا قُتلوا يوم الجمعة كما قُتل "عدد غير معروف من المدنيين" في هجوم لاحق شنته القوات نفسها اليوم الثلاثاء. ولم يرد على طلبات للتعليق على بيان حميد.

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